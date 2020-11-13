Formula 1'de tekerler döndü!

13 Kasım 2020 Cuma, 12:00

Otomobil sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1'de takvime 9 yıl sonra yeniden eklenen Türkiye GP'sinde heyecan bugün başladı. Sezonun 14. yarışı öncesi pilotlar bugün antrenman turları için piste çıktı. Yarın sıralama turları yapılacak. Heyecan, pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra en çok izlenen spor organizasyonu olan Formula 1'in Türkiye'de geçen 7 yılı (2005-2011) büyük ilgiyle takip edilmişti.





KAZA UNUTULMADI

Pistin yapısı nedeniyle mücadeleler üst düzeyde olmuştu. 2005'teki ilk yarışı bu hafta sonu da piste çıkacak isimlerden biri olan o sezon McLaren adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen kazanmıştı. Felipe Massa, İstanbul'daki 3 birincilikle Türkiye GP'sinin en iyisi unvanına sahip. İstanbul'a şampiyonluğunu ilan etmek için gelen Lewis Hamilton ise 2010'da Red Bull pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber arka düzlükte çarpışınca bu pistten zaferle çıkmıştı.