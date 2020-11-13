Formula 1'de tekerler döndü!
Formula 1'de takvime 9 yıl sonra yeniden eklenen Türkiye GP'sinde heyecan bugün başladı. Sezonun 14. yarışı öncesi pilotlar bugün antrenman turları için piste çıktı.
Otomobil sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1'de takvime 9 yıl sonra yeniden eklenen Türkiye GP'sinde heyecan bugün başladı. Sezonun 14. yarışı öncesi pilotlar bugün antrenman turları için piste çıktı. Yarın sıralama turları yapılacak. Heyecan, pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra en çok izlenen spor organizasyonu olan Formula 1'in Türkiye'de geçen 7 yılı (2005-2011) büyük ilgiyle takip edilmişti.
KAZA UNUTULMADI
Pistin yapısı nedeniyle mücadeleler üst düzeyde olmuştu. 2005'teki ilk yarışı bu hafta sonu da piste çıkacak isimlerden biri olan o sezon McLaren adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen kazanmıştı. Felipe Massa, İstanbul'daki 3 birincilikle Türkiye GP'sinin en iyisi unvanına sahip. İstanbul'a şampiyonluğunu ilan etmek için gelen Lewis Hamilton ise 2010'da Red Bull pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber arka düzlükte çarpışınca bu pistten zaferle çıkmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Faik Öztrak'tan, Lütfi Elvan ve Naci Ağbal yorumu
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
Video Haberler
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yaktı
- Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Faik Öztrak'tan, Lütfi Elvan ve Naci Ağbal yorumu
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu