Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda

30 Eylül 2020 Çarşamba, 22:58

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal ile Dominic Thiem üçüncü tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın dördüncü gün akşam seansı, ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 saat 40 dakika süren mücadelenin ardından dünya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald'ı 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Toprak kort ustası İspanyol tenisçi, üçüncü turda İtalyan Stefano Travaglia ile karşılaşacak.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise dünya 310 numarası ABD'li Jack Sock'ı 6-1, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek üst turda dünya 25 numarası Casper Ruud ile eşleşti.

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise dünya 78 numarası Pierre-Hugues Herbert karşısında zorlanmasına rağmen turu geçen taraf oldu.

Alman tenisçi, 3 saat 59 dakika süren zorlu mücadeleyi 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak üçüncü turda İtalyan Marco Cecchinato ile karşılaşmaya hak kazandı.



GAUFF ELENDİ

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, vatandaşı dünya 73 numarası Irina-Camelia Begu'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek 3. turda 25 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'nın rakibi oldu.

Dünya klasmanının 159'uncu sırasında yer alan İtalyan Martina Trevisan ise turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen 16 yaşındaki dünya 53 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadınlarda sürprize imza attı.



İkinci tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya 66 numarası Litvanyalı Ricardas Berankis ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 60 numarası Uruguaylı Pablo Cuevas'la karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi, dünya 43 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko olacak.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 93 numarası Rumen Ana Bogdan'ın karşısına çıkacak.