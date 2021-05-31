Fransa, Bağımsızlık Günü için ABD'ye ikinci bir Özgürlük Heykeli gönderecek

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:43

Yeni 'Özgürlük Anıtı'nın ABD'ye 7 Haziran'da gönderileceği ve ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı 4 Temmuz'da ulaşacağı ve 10 yıl boyunca kalacağı, heykelin ABD ve Fransa arasındaki tarihi bağı temsil edeceği belirtildi.

Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, "Bu şekilde Fransa-ABD tarihiyle tekrar temasa geçmek istedik. Bu heykel, hem dostluğumuzun hem de özgürlüğün iki katı değerinde bir sembol" dedi.

Haberglobal'de yer alan habere göre yeni heykel, orijinalinden çok daha küçük. 2 metre 83 santimetre boyundaki yeni heykel, büyük kardeşinden çok daha küçük olacak. Özel sensörle donatılmış bir konteyner ile Fransız bandıralı gemiyle ABD'ye ulaşıp New York'a ulaşacak ve Özgürlük Adası'ndaki ilk heykele bakan Ellis Adası'na kurulacak. Ardından Washington DC'deki Fransız Büyükelçisi'nin konutunun bahçesine yerleştirilecek ve 10 sene orada kalacak.

Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, "Komşuları ve Washington belediye başkanını, heykelin sokaktan herkes tarafından görülebileceği konusunda uyardım." dedi.

ABD'nin sembol yapılarından olan ve bugün New York açıklarında duran 93 metrelik orijinal Özgürlük Anıtı, Fransa tarafından Washington'a ABD'nin bağımsızlığının 100. yılı gerekçesiyle 19. yüzyılda 1886 yılında hediye olarak gönderilmişti. Anıt, 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.