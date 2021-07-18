Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Tadej Pogacar
Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, 21 etap süren Fransa Bisiklet Turu'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
108. Fransa Bisiklet Turu'nda BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, Chatou ile başkent Paris arasındaki 108,4 kilometrelik parkurda yapıldı.
Etabı 72. sırada tamamlayan Sloven bisikletçi Pogacar, genel klasmanda ise 82 saat, 56 dakika ve 36 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu uzandı.
Sarı mayoyu 8. etaptan itibaren giyerek bir daha çıkarmayan 22 yaşındaki sporcu, üst üste ikinci kez Fransa Bisiklet Turu'nda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Pogacar, sarının yanı sıra kırmızı benekli (dağların kralı) ve beyaz (en iyi genç bisikletçi) mayoların da sahibi oldu.
Genel klasmanda Jumbo-Visma'nın Danimarkalı bisikletçisi Jonas Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers ekibinin Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun son etabında ise ilk iki sıraya, Belçikalı sporcular ulaştı. Jumbo-Visma'dan Wout Van Aert birinci, Alpecin-Fenix'ten Jasper Philipsen ikinci oldu.
Fransa Bisiklet Turu'nda toplam 34 etap birinciliğiyle bu alandaki rekoru Belçikalı eski bisikletçi Eddy Merckx ile paylaşan Deceuninck–Quick-Step'ten Büyük Britanyalı Mark Cavendish ise son etabı üçüncü sırada tamamladı.
Video Haberler
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Esad'dan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- FETÖ’nün yerini tarikatlar dolduruyor
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- 'Erken seçim sinyali veriyor'
- Aysel öğretmen de erkek kurbanı