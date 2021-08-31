Fransa Dışişleri Bakanı: ‘Taliban, Kabil Havalimanı için Katar ve Türkiye ile görüşüyor’

31 Ağustos 2021 Salı, 09:35

Fransa Dışişleri Bakanı, Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı, ‘Taliban'ın Türkiye ve Katar ile görüştüğünü, ticari uçuşların başlaması için bir an önce Taliban'ın havalimanında güvenliği sağlaması gerektiğini’ söyledi.

Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin havalimanının güvenliğinin sağlanması kararı uygulamaya konulmalı. Katar ve Türkiye ile havalimanının yönetimi konusunda görüşmeler var. Havalimanının güvenli olduğundan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Reuters’a demeç veren yetkililer, Türkiye'nin havalimanı işletmesini kabul etmesinin ancak güvenlik de kendileri tarafından sağlanması halinde mümkün olacağını belirtmişti.