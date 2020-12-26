Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü

Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.

DHA
26 Aralık 2020 Cumartesi, 07:43
Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü
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İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı. Septom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.


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