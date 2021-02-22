Fransa'da soluk soluğa yarış; Lille arayı açıyor
Ligue 1'de zirve yarışındaki PSG 3 puan kaybetti, Lille rahatladı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi.
Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.
Monaco, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu skorla PSG, lider Lille'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti. Lille'de Türk oyuncular Burak, Yusuf, Zeki forma giyiyor.
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