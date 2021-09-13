Fransa'da yemekhane ücreti ödenmeyen 7 yaşındaki çocuk zabıtayla eve gönderildi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 20:39

Fransa’nın Gironde bölgesindeki Saint-Medard-de-Guizieres kentinde bulunan bir okulda skandal bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir okulun öğrencisi olan 7 yaşındaki bir çocuk, ebeveynleri okul yemekhanesinin ücretini ödemediği için öğle yemeğinden mahrum bırakılarak zabıtayla eve gönderildi.

ÇOCUK ZABITA İLE EVE GÖNDERİLDİ

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, kentin Belediye Başkanı Mireille Conte Jaubert, sorumluluğu altındaki bir ilkokulda öğle yemeğinden hemen önce çocuğun annesini aradı ve borç nedeniyle yemekhanede öğle yemeği yemesine izin verilmeyen çocuğu almaya gelmesini söyledi. Annenin okula gelemeyeceğini söylemesi üzerine Jaubert’ın çocuğu zabıta ile eve gönderdiği aktarıldı. Bazı haberlerde ise olayın perşembe günü değil, cuma günü yaşandığı ifade edildi.

Ülke genelinde yankı uyandıran olayda belediyeyi yerden yere vuranların yanı sıra savunanlar da oldu. Bazı ebeveynler belediyenin çözüm yolu kalmadığını öne sürerken, çok sayıda ebeveyn ise çocukta travmaya neden olabileceğini belirterek belediyeyi eleştirdi.

"BELEDİYEYE BORÇLULAR"

Belediye Başkanı Jaubert konuya ilişkin açıklamasında, annenin okula gelip oğlunu almaması üzerine bu prosedürün uygulandığını belirterek, “Aile, 2019’dan bu yana oğullarının yemekhane ücretini ödemiyor. Belediyeye yaklaşık 900 euro borçlular. Çözüm için randevu taleplerimize de olumlu cevap verilmedi" dedi.

Jaubert ayrıca, çocuğun zabıta memurunu tanıdığını ve travma geçirmesine yol açacak bir olay olmadığını ileri sürdü. Çocuğun polis arabasına bindiği için mutlu olduğunu savunan Jaubert, sosyal hizmetleri veya jandarmayı da arayabileceğini ve olayın bu şekilde çok daha travmatik olabileceğini belirtti. Çok sayıda kişinin ailenin borçlarını ödemek için belediyeyi aradığını kaydeden Jaubert, "Fransa'nın dört bir yanından bize hakaret etmek ve yaptığımızın kabul edilemez olduğunu söylemek için bizi arıyorlar" ifadelerini kullandı."

"ÖDEMEYİ PLANLIYORUZ"

Önümüzdeki günlerde borçlarını ödemeyi planladıklarını söyleyen anne ise "Çocuğun bu konuyla alakası yok. Nedeni ne olursa olsun, 7 buçuk yaşındaki bir çocuk tüm okulun önünde bu şekilde aşağılanamaz" diye konuştu.