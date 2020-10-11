Fransız askısı mı dediniz?

11 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Cilt yenilemede estetik trendler hızla değişiyor, yeni metodlar ortaya çıkarken eski metodların da yeni kullanım alanları keşfediliyor. Cildin bir organ olduğu ve zamanla yıpranıp yaşlandığı unutulmamalı. Uygulanacak tedaviler ve seçilecek uygulamalar tıbbi olarak ehil eğitimli kişiler tarafından yapılmalı.Tedaviyi yapacak kişi doktor ve bu konuda ihtisas yapmış dermatolog ya da plastik cerrah olmalı. Aksi takdirde gazetelere haber olan ölüm oranları artmaya devam eder.

Geçtiğimiz haftalarda bir güzellik merkezinde kalçasına yaptığırdığı dolgu sonrası hayatını kaybeden genç bir kadın, ardından yüzüne Fransız askısı uygulanırken İnstagram’da yayınlayan Seda Sayan derken, aslında gündemden hiç düşmeyen güzellik ve estetik trendleri yeniden gündemimize oturuverdi. Tabii ki hoş bir nedenle oturmadı ama sağlık kadar güzelliğini de önemseyen kadın ve erkekler için işin uzmanlarının uyguladığı yepyeni estetik trendleri var. Hemen hepsi muayenehane ortamında yapılabilen, deyim yerindeyse bir saatte çıkıp işe ya da eve gidebileceğiniz yöntemler… Ağızdan alınan kollajen takviyeleri de kullanımı son zamanlarda tercih edilen tedaviler oldu. Kollajene eklenen hyaluronik asit cildin nem desteğini sağlarken vitamin ve antioksidanlar antiaging desteğinde bulunuyor. Farklı doz içeren kollajenler 3 aylık yoğun kullanım sonrası idame kullanımı öneriliyor.

Dermatolog Dr. Fügen Erdoğan Çekin ve Medikal Estetik doktoru Sevgi Ekiyor anlattı.

Medikal estetik doktoru Sevgi Ekiyor, son zamanlarda en popüler estetik uygulamaları arasında kemik dolgu uygulamasının başı çektiğini belirterek şunları anlatıyor, “Klinik şartlarda hastadan yağ alıp onu ayrıştırıp tek seansta yapılan kök hücre işlemleri ve gençlik aşıları, Fransız askısı da çok trend…

Kemik dolgu, adı üzerinde kemiğin içinde bulunan bir malzemeden üretilip kemik üzeri bölgelere uygulanıyor. Dermal dolgu diye geçiyor ama biz halkın anlaması adına kemik dolgu diyoruz adına. Elmacık kemiklerine, çene, şakak bölgesi gibi kemik üzeri derin doku uygulamaları yapılıyor. El, diz, dirsek kırışıklığı gibi bölgelerde de kullanılıyor. Kalıcılığı ise diğer dolgulara göre oldukça iyi, 20-24 ay kadar. İki ay içinde kolajen artışı sağlıyor. Hastanın sonucu 2 ay sonra çok net görünüyor. Onun haricinde güzel olan şey de şu. Bu dolgu Türk- Alman ortak yapımı bir ürün. Yani biz de artık bu alanda üretici durumdayız. Bu dolgu ile alakalı yüz mimarisi yapıyoruz. Çene hattının bozulması durumunda çene ucuna, iki tarafına yüz kontürü yapıyoruz. Burada amaç, yüze volüm vermek değil lifting etkisi yaratmak. Yaş alan yüzlerde bu zorunlu aslında. Bu dolgu yüze volüm değil kontür veriyor. Kemik dolguyla yüz şekillendirirken kırışıklıklar açılıyor, yüz daha canlı görünüyor ve uzun soluklu kalıyor. Aynı bölgeye kulanılan diğer dolgular 18 ay civarında kalıyor. Orta yüz yükseltme, yüz şekillendirmede çok sık kullanıyoruz artık.

MUAYENEHANE ORTAMINDA KÖK HÜCRE UYGULAMASI

Kişinin kendisinde bulunan yağın uygun bölgeden alınıp ayrıştırılarak içinden elde edilen kök hücrenin kişiye anında enjekte edilmesi artık çok tercih ediliyor. Klinik şartlarda kişinin yağı küçük kanüllerle traşlanıyor. Dışarıdan kesinlikle farkedilmiyor. Çok kısa sürede kişinin yağı içindeki kök hücreler alınıyor ve ister yara tedavisi, ister saç çıkartma, ister gençleştirme olsun tedavi ediliyor. Bu kök hücreler ile boyun, el, dekolte gençleştirme de 50 dakikada yapılıyor. Ortalama kalıcılığı iki yıl. Yara izi açma ve kırışıklık izi açmada çok başarılı. Saç tedavisinde de çok kullanıyoruz. Özellikle saç ekimiyle birleştiriyoruz.

TİLKİ GÖZÜ ÇOK POPÜLER

Fransız askısı hala popüler ve bu sezon askılama uygulamalarında tilki gözü kaş asma çok popüler. En büyük avantajı, gıdı, yanak, göz kapağı gibi komple yüzü asmayı sağlıyor. Akordeon gibi ikili bir uç var. Burada kişinin ihtiyacına göre bir, iki çift gibi ip atıyoruz. Bir avantajı kalıcılığı 4-5 sene. İpler yüzde dağılıyor. Yüzde 40-50 kolajeni artırdığı için lifting ve kırışıklık açma etkisi var.

Fransız askısı eleştiriliyor ama bunun bir önemli nedeni işlemi yapan kurumun orijinal Fransız askısı markasını kullanmıyor oluşudur. Patentli ürünün adı Spring trade. Bu uygulamada dediğim gibi ameliyatsız yüz germe uygulanıyor. Kimin yaptığı da önemli. Kişinin yeteneğine dayalı tarafı var bir de malzemenin orijinalliğine dayalı tarafı var. Askılarda kafa karıştıran şeylerden biri de örümcek ağı meselesi. Burada örümcek ağı cilt altına gerilerek cilt yüzeyinde ince kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Bu cilt sıkılaştırmak için uygulanır. Yüzün gerilmesi içinse askı var ve şimdilik en iyisi Fransız askı.

Bu arada geçen haftalarda Seda Sayan’ın İnstagram’da yaptığı yayınlar bence Fransız askı örneği olarak verilemez. Çünkü o sürekli farklı ipler attırıp duruyor. Biz hastalara öyle over doz vermiyoruz, minimum 2-3 yıl diyoruz askı için. Seda Sayan askı atanların önüne yatıp yatıp askı attırıyor.”

PANDEMİ SÜRECİ ESTETİĞE İLGİYİ ARTIRDI

Son yıllarda sosyo-ekonomik gelişmeler estetik uygulamaları artırdı. Pandemi sürecinde bunun gerileyeceğini düşünüyorduk ama kişiler, estetik uygulamaları aksatmak yerine daha sık istemeye başladı. Ameliyat dışı uygulamalar, riski az olduğu için ve günlük yaşantıyı aksatmadığından daha çok tercih ediliyor.

BOTOKS HALA EN SIK UYGULANAN YÖNTEM

Bunların içinde en sık yapılan işlem botox. Klasik toksin uygulaması mimik kırışıklıklarının tedavisinde kullanılırken son zamanlarda strese bağlı diş sıkma şikâyetleri arttığı için tedavisinde toksin uygulamaları kullanılmaya başlandı. Böylece diş sıkmalarına bağlı diş kırılmaları ile şiddetli çene ve baş ağrıları da engellendi. Estetik toksin uygulamalarında ise badem göz görüntüsü son zamanlarda çok fazla isteniyor. Bu görünüm ileri yaşta göz kapağı düşüklüğünün de önüne geçiyor. Covid -19’a bağlı salgının etkisi hızla devam ederken insanlar hastaneye mümkün oldukça gitmemeye ve estetik ameliyatlarını geciktirmeye çalıştıkça özellikle ileri yaş göz kapağı düşmelerinde toksin uygulamaları tercih edilmeye başlandı. Gülündüğünde diş etlerinin gözükmesi ile bilinen Gummy smile için de toksin uygulaması yapılıyor. Çene ovalinin belirginliğini sağlamak amacı ile Nefertiti boynu uygulaması da olabiliyor.

DOLGU İLE YÜZ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İkinci sık yapılan uygulama ise dolgular. Son yıllarda kırışıklıkları ve çökmeleri doldurmak yerine belirli noktalara yapılan az miktarda dolgularla yüz ovali şekillendiriliyor. Elmacık kemiklere yapılan az miktarda dolgu ile altın oran sağlanıyor. Ligament dolguları kavramı da son birkaç yılda konuşulmaya ve yapılmaya başlandı. Yüzün bir bölümünü doldurarak volüm vermek yerine yapılan 5 nokta dolguları ile yüzde görülen sarkmalar tedavi edilebiliyor. Jawline dolgular ise çene ovalini düzeltmekte özellikle gıdısı mevcut olan kişilerde başarılı oluyor. Son yıllarda çenenin belirginleşmesi için yapılan dolgular oldukça popüler. Burun şeklini düzelten dolgular estetik burun ameliyatlarına alternatif tedaviler haline geldi. Burun ucu kaldırma dolguları en sevilen estetik uygulamalar arasında. Dudak dolgularında ise yaklaşım klasik doldurma dışında French-kiss yöntemi. Dudakların dolgu ile çevrilmesi özellikle ince dudaklarda doğallığı bozmadan dolgun dudak elde etme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

KOKTEYLİN MULTİVAMİN OLANI TREND

Mezoterapi derinin ya da saçın ihtiyacı olan maddelerin iğne ile verildiği doğal ama bir o kadar da tıbbi bir yöntem. İçerik uygulanan bölgenin ihtiyacına göre belirleniyor. Multivitamin kokteylleri en sık kullanılan maddeler. Mezoterapi seansları kişinin cildinin durumuna, yaşına ve uygulanan bölgeye göre değişiyor.

Son yıllarda cilt yenilemede radyofrekans yöntemi kullanılmaktaydı bu yöntem ile cildin alt tabakalarında bulunan yıpranmış kolajen demetleri ısıtılarak yok edilip yeni kollajen üretimi sağlanıyordu, ancak istenilen derinliğe ulaşırken cilt üzerinde yanıklar oluşturabilme riski gözönünde bulundurulduğunda soğuk radyofrekans aletleri kullanılmaya başlandı. Zaman içinde iğneli radyofrekans yöntemi (altın iğne) geliştirildi. Bu yöntem ile farklı derinliklere ulaşarak farklı enerjiler verilip ve daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.”