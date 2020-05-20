Futbolcuydu, işportacı oldu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:02

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok lig ertelendi. Bazı ülkeler ligleri sonlandırma kararı alırken, bazıları ise yeniden başlama çalışmalarına başladı. Futbolcular da maaş kesintisi kararları nedeniyle virüsten maddi olarak etkilendi. Ancak bunlardan bir tanesi, koronavirüsün ekonomik etkisi nedeniyle sokak satıcılığı yapmaya başladı.

Mısır 2. Ligi takımlarından Beni Suef’te futbol oynayan Mahrous Mahmoud, Mart ayı ortasında koronavirüs sonrası ülkede liglerin iptal edilmesi ile sarsıldı. Mısır hükümeti, herkese ‘Evde kal’ çağrısı yaparken, bu Mahrous Mahmoud için pek geçerli olmadı. Futbol oynarken haftalık 200 dolar kazanan ve bu parayla ailesinin geçimini sağlayan savunma oyuncusu, işsiz kalınca çareyi sokak satıcısı olmaktan buldu.