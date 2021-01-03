Gain'in psikolojik gerilim türündeki mini dizisi yayımlandı: 'Terapist'
Gain’in psikolojik gerilim tarzındaki mini dizisi "Terapist" yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Zeynep Dadak üstlendi.
Türkiye’nin yeni dijital içerik platformu Gain’in, psikolojik gerilim tarzındaki mini dizisi "Terapist" izleyicisiyle buluştu.
Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman bir terapistin karısının öldürülmesiyle hayatının altüst olmasını merkeze alan dizide başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.
Zeynep Dadak tarafından yönetilen yedi bölümlük mini dizi, Geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan terapist Çetin ve her biri birbirinden farklı sendromlarıyla şüpheli hale gelen danışanlarının hikayesini konu alıyor.
Dizinin tanıtım videosu buradan izlenebilir:
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