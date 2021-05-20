Galatasaray, Alpaslan Öztürk'le anlaşmaya vardı
Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Cumhuriyet Özel - Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile anlaştı.
Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
2018 yılında İzmir ekibine Elazığspor'dan katılan Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesi bu sezonun bitmesiyle sona erdi.
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli oyuncunun ilk yıl 5.5 milyon, ikinci yıl 6.5 milyon son yıl ise 7 milyon TL kazanması bekleniyor.
Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 3 gol kaydederken altı maçta sarı kart görmüştü.
Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım'ın mart ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'ya karşı oynadığı maçta kadroya davet edilmişti.
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