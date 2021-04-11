Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı...
Galatasaray'da bugün yapılan antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken iki oyuncu da hastaneye götürüldü
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlandı.
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