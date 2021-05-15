Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "taraftar" çıkışı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yeni Malatyaspor maçına davet edilmesine rağmen polis engellemesiyle karşılaşan taraftarları içeri aldıracağını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:48
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 42. haftasında 20.30'da başlayan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçına beş dakika kala davetli listesinde olmasına rağmen stadyuma girmekte zorlanan taraftarların içeri alınması için çaba sarf etti.

NTV Spor'un haberine göre Cengiz, isimleri kulüp tarafından davetli listesine eklenen ancak güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'na giremeyen taraftarlar konusunda "Bizim davetli taraftarlarımız var, hepsini içeri aldıracağım" açıklamasında bulundu. Yaklaşık 500 davetli taraftarın stadyum kapılarında polisle karşı karşıya olduğu ve krizin maç saatinde henüz çözülememiş olduğu ifade edildi.


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