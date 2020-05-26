“Galatasaray Diagne’yi o paraya nasıl almış!”

26 Mayıs 2020 Salı, 09:48

Galatasaray’ın 13 milyon Avro’ya Kasımpaşaspor’dan aldığı Mbaye Diagne Belçika’da gündem oldu.

Club Brugge efsanesi Gert Verheyen, Diagne’nin tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Verheyen, “Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki o paraya” dedi.

Senegalli oyuncunun gelirken 'kötü bir oyuncu' olduğunun belli olduğunu belirten yorumcu, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu" ifadelerini kullandı.



Mbaye Diagne, Club Brugge'de 9 maçta 4 gol attıktan sonra PSG maçında penaltıyı atmakta ısrar edince kadro dışı bırakıldı ve sonra bir daha geri dönemedi.