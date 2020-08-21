Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası

21 Ağustos 2020 Cuma, 23:38

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah saatlerinde yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda idari ekipten bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan personelin herhangi bir klinik şikayeti olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine de başlandığı belirtildi.