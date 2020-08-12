Galatasaray, genç yıldızın sözleşmesini uzattı

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

İHA
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:40
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Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.


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