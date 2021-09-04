Galatasaray kaleci İrfan Can için pazarlık masasında
Galatasaray yabancı sınırından dolayı zaman zaman Muslera'dan kaleyi devralabilecek bir kaleci arayışını da sürdürüyor.
Süper Lig'de milli araya 7 puanla giren Galatasaray, hedeflediği transferleri Avrupa'ya yetiştiremedi. Aslan takıma bir orta saha ararken, özellikle yabancı sınırından dolayı zaman zaman Muslera'dan kaleyi devralabilecek bir kaleci arayışını da sürdürüyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar daha önce de teklif yaptığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye yeni bir rakam sunacak.
Muslera'ya yerli bir alternatif almak isteyen sarı-kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat için yaptığı transfer teklifini yükseltecek.
İddialara 23 yaşındaki eldiveni kadroya katma adına Göztepe'ye 1.5 milyon Avro ve Fatih Öztürk'ü teklif eden Galatasaray, fiyatı 2.5 milyon Avro'ya çıkaracak. İrfan için sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay teklif edilecek.
Kaynak: Ajansspor
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