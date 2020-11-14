Galatasaray potada lig sonuncusu!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 23:16

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray’ı 91-82 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Daçka sahadan 91-82’lik skorla galip ayrıldı. Son 3 maçta 2 galibiyet elde eden Daçka’da 29 sayıyla maçın en çok sayı üreten oyuncusu Grant Jerrett, aldığı 20 ribaundla double double yaptı. Galatasaray’da Daryl Macon ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray bir dönem, "yenilgisiz armada" olarak anılıyordu.