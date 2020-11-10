Galatasaray seçim kararı aldı, ilk aday belli oldu

10 Kasım 2020 Salı, 17:41

Galatasaray seçime gidiyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu, yaptığı olağanüstü toplantıda seçim kararı alırken, Burak Elmas ilk başkan adayı oldu. Burak Elmas, 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların ilk dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

Elmas adaylığını twitter hesabından şöyle duyurdu:

"Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde. değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 1974 doğumul. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.İş hayatına aile işi olan Sezginler Holding'de başladı. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye’de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde bulunmuştur.Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye’ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Burak Elmas, aynı zamanda kulübün efsane başkanlarından Faruk Süren'in de damadı.