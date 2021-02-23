Galatasaray, turu rövanşa bıraktı
2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa’nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu
2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa’nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Salon: Halle du Four a Chaux
Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
Beziers: Brown, August, Terrrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Rochelle (L) (Soto, Romati, Spanou)
Galatasaray: Kosheleva, Sezen, Rykhliuk, Güldeniz, Hazal Selin, Çağla, Gizem (L) (İlkin, Nilay, Beren)
Setler: 25-20, 13-25, 18-25, 25-22, 15-13
Süre: 116 dakika (24, 21, 25, 29, 17)
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
Video Haberler
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
- İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!