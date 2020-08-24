Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:55

Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar ve Siyah-Beyazlılar Fenerbahçe için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" türü ifadeler kullandı.



