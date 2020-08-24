Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılılar ve Siyah-Beyazlılar Fenerbahçe için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" türü ifadeler kullandı.
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