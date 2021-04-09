Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Kerem ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.
Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ONYEKURU YOK
Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Yeni tip koronavirüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın durumları ise yapılacak son testlerin ardından belli olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
SON 5 MAÇTA BİR GALİBİYETİ VAR
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
Video Haberler
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
En Çok Okunan Haberler
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama