Galatasaray’da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleri ile başlayıp, dar alanda pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Öte yandan önceki gün idmana çıkmayan Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- Matematikten kıstı dine ekledi
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı
Video Haberler
- Maltepe'deki cinayetin ardından kan donduran itiraf!
- Maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi
- Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
- Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
- Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
- Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
- Metrobüsler yine tıklım tıklım
- Marmara’da denizanası istilası
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
- Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- Matematikten kıstı dine ekledi
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı