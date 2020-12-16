Galatasaray’da iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü’nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.

İHA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 16:43
Galatasaray’da iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı
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Galatasaray Kulübü’nde iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
Galatasaray Kulübü’nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.
Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.


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