Galatasaray’da iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Galatasaray Kulübü’nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.
Galatasaray Kulübü’nde iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
Galatasaray Kulübü’nde bu sabah yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcuda virüs bulgularına rastlandı.
Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi
Video Haberler
- Ankara'ya giremediler: Biz çiftçiyiz, terörist miyiz?
- CHP'li Özgür Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na çok sert sözler
- İmamoğlu canlı yayında Çok üzüldüm diyerek duyurdu
- Canlı yayında üniversiteler için fuhuş evleri dedi
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi