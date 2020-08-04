Galatasaray'da kale için yeni aday

04 Ağustos 2020 Salı, 11:46

Yeni sezona Muslera'dan yoksun başlayacak olan Galatasaray, kaleci transferinde ince eleyip sık dokuyor. Göztepe'den ayrılan Beto'yu da gündemine alan sarı kırmızılılar bu sefer rotasını Kasımpaşa'ya çevirdi.

Volkan Babacan için Medipol Başakşehir’le anlaşamayan sarı kırmızılılar, listesine Kasımpaşalı Fatih Öztürk’ü ekledi.

Fernando Muslera’nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan Galatasaray'da ligde ve Avrupa’da kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen teknik heyet, Fatih Öztürk’te karar kıldı.

33 yaşındaki kalecinin alacaklarına karşılık Kasımpaşa'dan bonservisini isteyeceği, bunun gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın deneyimli eldiveni renklerine bağlayacağı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, Fatih ile Türk Lirası üzerinden kontrat yapacağı ifade edildi.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fatih Öztürk, bu sezon 20 maçta 44 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: TRTSpor