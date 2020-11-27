Galatasaray’da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
Galatasaray Kulübü, daha önce 19-26 Aralık 2020’de gerçekleşeceği ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının İstanbul Valiliği’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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