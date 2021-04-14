Galatasaray'da sakatlık kabusu; o da yok!
Nijeryalı oyuncunun geçtiğimiz günlerde annesi vefat etmiş ve Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti.
Galatasaray Spor Kulübü, Henry Onyekuru'nun sağ arka adalesinde ağrı hissettiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası orta düzeyde zorlanma tespit edilen Onyekuru’nun tedavisine başlandı. Tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı" ifadelerine yer verildi. i
Bilindiği üzere Nijeryalı oyuncunun geçtiğimiz günlerde annesi vefat etmiş ve Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti.
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