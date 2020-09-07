Galatasaray'da Terim orta saha arıyor!
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanına sarı kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulurken, interval koşular gerçekleştirildi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise futbolcular dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yapan sarı kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Terim, orta alanda kime görev vereceğini ise netleştirmedi.
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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