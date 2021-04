Galatasaray'da yeni başkanı bekleyen tehlike; haziran ödemesi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:21

Galatasaray Kulübü, 2 aydır, Mayıs ayındaki seçimli genel kurulun havasına girmiş durumda.

Mevcut Başkan Mustafa Cengiz henüz adaylık konusunda kararını vermiş değil. Bu süreçte eski yöneticilerden Burak Elmas, Metin Öztürk, Adnan Hunca ve son Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda. Ayrıca Adnan Polat, Can Çobanoğlu, Cengiz Özyalçın gibi isimlerin de her an adaylıklarını açıklayabilecekleri söyleniyor.

Ne var ki Galatasaray'da gözler yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmeyen seçimli genel kurul öncesi, 1 Haziran'da futbol takımına yapılması gereken 37 milyon Avroluk (Yaklaşık 400 milyon) gözleri korkutuyor.



Çoğunluğunu futbolcu maaş, prim, transfer taksidi ve bonservis taksidinin oluşturduğu bu 37 milyon Avro'luk ödeme için yeni kulüp başkanı olacak ismin acil kasa kolaylığı sağlaması, ya da yeni bir finans kaynağı yaratması gerekiyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre listelerinde ünlü ekonomistleri bulunduran Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün, ilk planda 300-350 milyon civarı bir sıcak para için temasta bulunduğu, yine Adnan Polat ve Eşref Hamamcıoğlu'nun bu konuda çalışmalar yaptığı öğrenildi. Diğer aday Adnan Hunca'nın da bu konu üzerinde görüşmeler yaptığı biliniyor.

Ancak bir gerçek var ki, kulüp başkanlığına seçilecek ismi haziran ayında ve transfer döneminde sıcak günlerin beklediği!