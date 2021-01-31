Galatasaray'dan transfer açıklaması: Yedlin tamam

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

AA
31 Ocak 2021 Pazar, 18:19
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Yedlin tamam
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Galatasaray sağ bek sorununu çözdü. Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu Omar'ın yerine forma giyecek.


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