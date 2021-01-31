Galatasaray'dan transfer açıklaması: Yedlin tamam
Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray sağ bek sorununu çözdü. Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu Omar'ın yerine forma giyecek.
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