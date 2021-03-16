Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal yaşamını yitirdi

16 Mart 2021 Salı, 15:02

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal, kaldırıldığı hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan Önal’ın, çeşitli rahatsızlıkları olduğu biliniyordu. Galatasaray’da forma giydiği süre boyunca 203 maçta ter döken efsane isim, Bundesliga'da futbol oynayan ilk Türk olmuştu. Erhan Önal futbolculuk dönemindeki uzun sakalları nedeniyle ‘Papaz Erhan’ lakabını almıştı.

GALATASARAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, 3 Eylül 1957’de dünyaya geldi. Önal, 7 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya gitti. Futbola SV Türk Gücü München kulübünde başladı. 1973'te FC Bayern München kulübünün amatör takımına geçti. 1976/77 mevsiminde Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu.

Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. İlk maçı 19'uncu Bundesliga haftasında 22 Ocak 1977'de Bayern kendi sahasında MSV Duisburg'a karşı oynadı ve 2-2 berabere kaldı. 18 Bundesliga maçında tek golü, 7 Nisan 1977'de 29'uncu haftada 1. FC Kaiserslautern'e karşı 57'inci dakikada durumu 3-0'a getiren gol oldu. Ayrıca 2 ve 16 Mart 1977'de Avrupa Şampiyonası Klüpler Kupası'nda Dinamo Kiev'e karşı iki çeyrek finalde ve 10 Ağustos 1977'de 1. FC Saarbrücken'e karşı DFB Kupası müsabakasında da forma giydi.

ALMAN FUTBOLUNUN EFSANE İSİMLERİYLE OYNADI

Önal, FC Bayern'deki kısa süren görev süresince Sepp Maier, Ulrich Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Gerd Müller gibi Alman futbolunun efsane isimleri ile beraber oynadı. 1978-79 sezonu öncesi Belçika ekiplerinden R. Standard de Liège'e transfer oldu. İkinci sezonunda lig ikinciliği ve sonraki sezon UEFA Kupası'nda çeyrek final gördü. Kariyerinin ilk kupası da o sezonki Beker van België oldu.

1981-82 sezonuna da Liège'de ve Belçika Süper Kupası ile başladı ancak devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de sadece 7 hafta forma giydi ve Liège'e döndü. Ancak o sezon Liège, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıp, lig şampiyonu olurken, Önal bu önemli başarıları tadamadı.

UZUN SAKALLARI SEBEBİYLE “PAPAZ” LAKABINI ALDI

1982-83 sezonunda ise Liège ile şampiyon oldu ve 1985'e kadar Liège forması giymeye devam etti. Erhan Önal, 1985/86 futbol mevsimi öncesinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabı takılmıştı. Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırdı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Erhan Önal, 1979'dan 1981'e kadar Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda yedi kez forma giydi. İlk maçında 28 Şubat 1979'da Bursa'da Cezayir'e karşı ay-yıldızlı formayı giydi. Mücadele 1-0 Türkiye'nin mağlubiyetiyle neticelendi. 21 Kasım 1979'da İzmir'de Galler karşısında 1-0 galibiyetle tamamlanan maçta galibiyet golünü kaydetti. Bu gol, Önal'ın millî forma ile kaydettiği tek gol oldu. Erhan Önal, 15 Nisan 1981'de İstanbul'da Çekoslavakya'ya karşı millî forma ile son maçına çıktı. Türkiye, karşılaşmada 3-0 mağlup oldu.

2011’DE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erhan Önal, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra İzmir'deki ailesinin yanına taşındı. Konuşma ve hareket zorluğu çektiği biliniyordu. Efsane futbolcu bugün 63 yaşında hayatını kaybetti.

BAŞARILARI

Kıtalararası Kupa Şampiyonluğu: 1976 (Oyuna girmedi)

Belçika şampiyonluğu: 1981/82, 1982/83

Belçika Kupası şampiyonluğu: 1980/81

Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu: 1986/87, 1987/88

Türkiye Federasyon Kupası şampiyonluğu: 1990/91