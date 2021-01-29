Galatasaray’ın yeni transferi Mostafa Mohamed kimdir?

29 Ocak 2021 Cuma, 14:18

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı. Mostafa Mohamed için 2 milyon Dolar kiralama bedeli ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, ayrıca 4 milyon Dolar'lık opsiyonla Mısırlı oyuncunun bonservisini 31 Aralık 2021'e kadar satın alabilecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MOSTAFA MUHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç golcü Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek’in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.