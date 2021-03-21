Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı paylaştı
Down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için evinde havai fişek atmak isterken kaza geçiren ve gözü ile yüzünden ciddi şekilde yaralanan Elabdellaoui, sosyal medya hesabından Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılbaşı akşamı down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için evinde havai fişek atmak isterken kaza geçiren ve gözü ile yüzünden ciddi şekilde yaralanan Elabdellaoui, sosyal medya hesabından Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Down sendromlu çocuğu ile geçirdiği güzel zamanların fotoğrafına yer veren 29 yaşındaki futbolcu, "Dünya Down Sendromlular Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı tedavi sürecinden dolayı çıkarılmamıştı.
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