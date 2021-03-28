Galatasaraylı Ryan Donk Surinam'ı sırtlıyor
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Surinam'ın Aruba'yı 6-0 yendiği maçta Donk, 1 gol attı.
Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda gol atmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Surinam'ın Aruba'yı 6-0 yendiği maçta Donk, 1 gol atarak milli formayla çıktığı ikinci karşılaşmada da rakibi boş geçmedi.
90 dakika sahada kalan Donk, 29'uncu dakikada takımının ikinci golünü attı. Surinam'ın diğer gollerini Nigel Hasselbaink (3), Jozefzoon ve Alberg kaydetti. Ryan Donk,elemelelerin ilk maçında 3-0 kazandıkları Cayman Adaları karşılaşmasında da bir gole imza atarak maçın adamı seçilmişti.
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