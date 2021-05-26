Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham: İşkence sahnesini çekerken 10 saat bağlı kaldım
Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, dizide Cersei'nin 'intikam' sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ve su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını söyledi.
Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un oyuncularından Hannah Waddingham'dan önemli açıklamalar geldi. Dizide Septa Unella karakterine hayat veren Waddingham, dizinin 5. ve 6. sezonlarındaki işkence sahneleri ve Cersei'nin dizide Septa'dan intikam aldığı sahne hakkında konuştu.
Sputnik'te yer alan habere göre, sahnede su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını anlatan ünlü aktris, çekimler sırasında yaşadığı zorluklara değindi.
Waddingham, "Cersei'nin bana işkence sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı kaldım ve üzerime litrelerce şarap döküldü" ifadelerini kullandı.
Septa Unella karakteri (arkada)
Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini belirtti.
Waddingham, "Sanırım tecavüzle ilgili diziye şikayetler geldi. Ve bu yüzden son dakikada değişikliğe gidildi. Ve sonrasında sahne için bir dalgıç kıyafetine ihtiyacım olacağı söylendi. Ben ise bana yanlış bildirimlerin geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonradan nedenini anlamış oldum" dedi.
"DOĞUM YAPTIĞIM GÜNDEN BİLE BETERDİ"
Waadingham, Cersei'nin üzerine şarap döktüğü sahneye ilişkin de "10 saat boyunca o tahta masaya bağlı kalmam psikolojimi bozdu adeta. Hayatımın en kötü günüydü. Doğum yaptığım günden bile beterdi" diye devam etti.
Sahnenin çekimi sırasında Headey'in de rahatsız olduğunu söyleyen 46 yaşındaki aktris, o sırada "Ben bunun için mi oyuncu oldum?" dese de korkmadan sahnenin çekilmesine devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.
SAHNE SONRASI KLOSTROFOBİ OLUŞTU
Waddingham, çekimler sonrasında otele geri döndüğünde halsizlikten konuşamadığını ve vücudunda 'saldırıya uğramış gibi' morluklar oluştuğunu ifade etti.
Tüm uğraşların 1 dakika 37 saniyelik bir sahne için verildiğini hatırlatan ünlü oyuncu, sahne sonrasında kendisinde klostrofobinin ortaya çıktığını söyledi.
ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Game of Thrones'un öncülü olan House of the Dragon dizisinin çekimlerine İngiltere'nin Cornwall bölgesinde başlandığı duyurulmuştu. Yapımcılığını prodüksiyon firması HBO'nun üstlendiği yeni dizinin setinden fotoğraflar da paylaşılmıştı.
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