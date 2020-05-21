‘Game of Thrones’un iki oyuncusu aynı projede buluştu
Peter Dinklage ve Jason Momoa’nın birlikte rol alacakları filmin çekimlerine yakında başlanacak.
“Game of Thrones” dizisinde oynadıkları rollerle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage ve Jason Momoa şimdi de “Good Bad & Undead” adlı sinema filminde birlikte oynayacaklar. Max Barbatov’un yöneteceği aksiyon macera türündeki film Mark Swift ve Damian Shannon’un orijinal fikrinden geliştirildi.
“Game of Thrones”da Tyrion Lannister ve Khal Drogo rollerini üstlenen Peter Dinklage ve Jason Momoa ikilisinin başrollerini paylaşacağı filmde Dinklage van Helsing rolünü üstlenirken, Momoa da bir vampiri canlandıracak. Film bu uyumsuz ikilinin tuhaf ortaklığına odaklanıyor ve canavarlarla dolu tehlikeli bir dünyada geçiyor.
Peter Dinklage en son “My Dinner With Hervé” adlı filmde rol almış ve buradaki performansıyla Emmy’ye aday gösterilmişti.
Jason Momoa ise “Game of Thrones” sonrası DC Evreni’ne geçiş yaptı ve Aquaman olarak süper kahramanlar arasındaki yerini aldı. Momoa ayrıca çok yakında Denis Villeneuve imzalı “Dune” ile beyazperdede boy gösterecek.
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