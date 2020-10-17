'Game of Thrones'un yaratıcıları açıkladı: Dizi neden erken bitti?
"Game of Thrones" dizisinin yaratıcılarından David Benioff, dizinin neden 8'inci sezonda bittiğini açıkladı.
George R. R. Martin’in kitaplarından uyarlanan "Game of Thrones", izleyicilerin daha uzun sürmesini istemesine rağmen dizinin yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss tarafından 8'inci sezonda sonlandırıldı.
Benioff ve Weiss’ın bu kararı, 8'inci sezonda pek çok hikayenin ve sahnenin hızlıca toparlanmasına yol açmış bu da hayranları ciddi biçimde sinirlendirmişti. Dizi finalini beğenmeyen hayranlar imza kampanyası başlatarak 8'inci sezon finalinin yeniden çekilmesini talep etmişti.
James Hibberd’ın yeni kitabı "Ateş Ejderhayı Öldüremez: Game of Thrones ve Destansı Dizinin Anlatılmamış Resmi Hikayesi"nde (Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series) David Benioff verdikleri karara dair şunları söyledi:
"Gereğinden uzun süre ekranlarda kalan bir dizi olmasını istemedik. Kitaplarda ve dizide sevdiğimiz şey hızlanma ve bir şeye doğru ilerleme duygusuydu. 10 sezonluk bir diziye dönüştürmek isteseydik, altın kazı boğardık. İnsanların üzerinde çalıştığı ve biraz daha uzun sürmesini istediği bir noktada kesmek istedik."
Dizinin finalinde Daenerys’in "Çılgın Kraliçe"ye dönmesinin ardından Jon Snow’un kollarında ölmesi ve Bran’ın Kral ilan edilmesi tepki çeken unsurlar arasında yer alıyordu.
Kaynak: Independent Türkçe
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