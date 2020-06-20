Gazeteci Batuhan Çolak: 'Yeniçağ imtiyaz sahibi tarafından canıma kastedildi'

aykiri.com.tr kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, saldırıya uğradığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 00:39
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aykiri.com.tr'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, eskiden yayın yönetmeni olduğu Yeniçağ gazetesinin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik tarafından canına kastedildiğini iddia etti.

Twitter'da açıklama yapan Çolak, gittiği bir mekandan ayrıldığı sırada ağaçların arasında saklanmış bir şahıs gördüğünü ve şahsın elini beline götürdüğü esnada aracına atlayarak canını zor kurtardığını ifade etti.

Yaklaşık 7 saat emniyette ifade verdiğini belirten Çolak, şikayet tutanaklarının fotoğraflarını da paylaştı.

İşte, Çolak'ın o açıklamaları:




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