Gazeteci Batuhan Çolak: 'Yeniçağ imtiyaz sahibi tarafından canıma kastedildi'

20 Haziran 2020 Cumartesi, 00:39

aykiri.com.tr'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, eskiden yayın yönetmeni olduğu Yeniçağ gazetesinin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik tarafından canına kastedildiğini iddia etti.

Twitter'da açıklama yapan Çolak, gittiği bir mekandan ayrıldığı sırada ağaçların arasında saklanmış bir şahıs gördüğünü ve şahsın elini beline götürdüğü esnada aracına atlayarak canını zor kurtardığını ifade etti.

Yaklaşık 7 saat emniyette ifade verdiğini belirten Çolak, şikayet tutanaklarının fotoğraflarını da paylaştı.

İşte, Çolak'ın o açıklamaları:





Şahsı dikkatim sayesinde önceden fark ettim. Elini beline götürmek için hamle yaptığımda aracıma hızla bindim. Koşarak aracıma vurmaya başladı ve uzaklaştım.



Arkamdan takip edemediler



Yaklaşık 7 saattir Emniyet'te ifade veriyorum. İstanbul Cinayet Büro ve Terör Şube geldi. — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) June 19, 2020



