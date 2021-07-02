Gazeteciye Peker paylaşımında Erdoğan ve İçişleri Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı
Bursa’da, gazeteci İrfan Aydın, suç örgütü lideri Sedat Peker’in son yayınladığı videoları yorumlarken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın’ın, suç örgütü lideri Sedat Peker’in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı.
İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu’ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın’a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker’i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.
"ANKARA'DAN GELEN ÖZEL EKİP..."
Öte yandan Aydın'ın gözaltına alınmasına ilişkin Facebook hesabından şöyle bir açıklama yapıldı:
"Gazetemizin genel yayın yönetmeni Sayın İrfan Aydın Süleyman Soylu'ya milyonlarca Türk milletini çocuk p.rnosunu izlemekle itham etmek, çocuk p.rnosunu meşru gösterip özendirmek ve kumpasa zemin hazırlamaktan dolayı açtığı dava dolayısı ile bugün Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur".
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