Gazetemiz yazarı Örsan Öymen'in evine polis baskını
Gazetemiz yazarı Örsan Öymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün gece evinin polislerce basıldığını duyurdu. Öymen, polislerin "Bir şikayet üzerine geldik" dediğini ifade etti.
Gazetemiz yazarı Örsan Öymen, evinin dün gece polisler tarafından basıldığını duyurdu. Polislerin "Bir şikayet üzerine geldik" dediğini belirten Öymen, "Şikayet eden alçak kim, cesareti varsa karşıma çıksın" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öymen, şu ifadelere yer verdi:
"20 yıldır yaşadığım evi bu gece ilk defa polis bastı! “Bir şikayet üzerine geldik” dediler! Şikayet eden alçak kim, cesareti varsa karşıma çıksın!"
20 yıldır yaşadığım evi bu gece ilk defa polis bastı! “Bir şikayet üzerine geldik” dediler! Şikayet eden alçak kim, cesareti varsa karşıma çıksın!— Örsan Öymen (@orsanoymen1965) June 8, 2021
"Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız! Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyoruyum! Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok!"
Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız! Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyoruyum! Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok!— Örsan Öymen (@orsanoymen1965) June 8, 2021
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