Gaziantep'te Sumidica ile yollar ayrıldı

10 Ocak 2021 Pazar, 18:09

Yönetimle bir türlü anlaşamayan Rumen Teknik Direktör Marius Sumidica ile Antep'in yolları ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Sumudica dün, "Cebimden futbolculara prim veriyorum, kulübün ihtiyacı varsa eşimden para isteyip verebilirim" demişti.

Rumen teknik adama Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var.