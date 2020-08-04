Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, 'koronavirüse yakalandı' haberini yalanladı
İzmir'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda, 37'nci CHP Kurultayı'na katıldıktan sonra kendisi ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Başkan Arda, “Hizmet ateşimizin yüksekliği bu medyayı yanıltmış olabilir.” dedi.
Hükümete yakın Sabah gazetesi, geçtiğimiz günlerde yapılan CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'na katılan 30 delegenin virüse yakalandığını, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşinin de testlerinin pozitif olduğunu ileri sürdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Başkan Arda açıklamasıznda, “Sabah yine dezenformasyon görevini yerine getirmiş. İktidara yürüyüş kurultayımız Sabah’ı o kadar korkutmuş ki, kurultayda koronavirüs yakalandığımı yazmışlar. Hatta katılmayan eşim bile kurultayda virüse yakalanmış. İçinde bizimle ilgili hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber iktidar medyasının geldiği nokta adına çok üzücü. Hizmet ateşimizin yüksekliği bu medyayı yanıltmış olabilir” açıklamalarında bulundu.
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