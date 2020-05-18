Gaziemir'de işçilere 1 Mayıs cezası

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:23

Gaziemir Belediyesi’nde görevli temizlik personeli, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 15.00 – 23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarla korna çalarak ve marş söyleyerek gitti. Gaziemirliler tarafından balkonlardan alkışlarla desteklenen temizlik işçilerine, yasaktan muaf olmalarına karşın “sokağa çıkma yasağına muhalefetten” ceza kesildi. Cezai işlem kamuoyunda tepki çekerken Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçel’in onayladığı ceza tutanaklarını Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca’nın duyurması akıllarda soru işareti yarattı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu kesilen cezalar siyasidir. Bu cezaların kamuoyuna AKP Grup Başkan Vekilince duyurulması şüpheleri artırmıştır. Gerekirse bu cezaları ben öderim ama işçi kardeşlerimin küçük siyasete alet edilmesine izin vermem” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’de 1 Mayıs günü, 12’si belediyenin görevli temizlik personeli olmak üzere, 17 kişiye sokağa çıkma yasağına muhalefetten 3 bin 150’şer lira ceza uygulandığını belirterek “Belediye çalışanı emekçi arkadaşlarımız, 1 Mayıs günü temizlik araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyerek marşlarla görev değişikliği yaptılar. 12 personelimizin tamamı sokağa çıkma yasağından muaftı. Bu durum bilinmesine karşın Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işçilerimize ceza kesti. Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer de bu cezayı onayladı. İşin ilginç yanı, kaymakamın onayladığı belgeyi kamuoyuna Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca duyurdu. Karşımızda işçilerin 1 Mayıs günü iş bölgelerine giderken araçlarını süslemesine ve marş söylemesine tahammül edemeyen bir zihniyet var. İşçilerin 1 Mayıs’ta çalışmaları yasal ama marş söylemeleri, temizlik aracını süslemeleri yasak. Her ne kadar toplu iş sözleşmesi ile maaşlarını düzenlesek de halen daha ülkedeki ekonomik gerçekler karşısında düşük kalan gelirlerle çalışmak zorunda kalan temizlik personelimiz üzerinden siyaset yapmak adına keyfi cezalar kesmek ve onları kamuoyunun önüne atmak hiçbir ahlaka sığmamaktadır." dedi.

Başkan Arda, kesilen cezalara ilişkin "Devletin kaymakamının onayladığı belgeyi AKP Grup Başkan Vekilinin sosyal medya üzerinden duyurması ne anlama gelmektedir? Gaziemir Belediyesi’nin AKP Grup Başkan Vekili, işçilerin haklarını bu kadar düşünüyorsa cezanın yazılmaması için her hangi bir girişimde bulunmuş mudur? Sokağa çıkma yasağından muaf olan işçilerimizin kesilen bu cezaları nasıl ödeyeceğini hiç düşünmüş müdür? İftira siyasetinin bizleri sarsmak bir yana, tüm emekçileri birbirine kenetlediğinin farkında mıdır?" sorularını sorarak şöyle dedi:

'KENDİM ÖDEYECEĞİM'

Biz; gelişen, değişen Gaziemir için mücadeleye devam edeceğiz. Evlerine ekmek götürmek için mücadele eden emekçi kardeşlerimin ‘küçük’ siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğim. Öncelikle itiraz edeceğiz. Eğer ki, cezalar iptal edilmezse bu cezaları gerekirse kendim ödeyeceğim ama işçi kardeşlerimin, bu zorlu ekonomik koşullarda neredeyse aldıkları aylık maaşları kadar bir cezayı ödemesine izin vermeyeceğim. Konuyu kamuoyunun vicdanına sunuyor, bu siyasi cezaların derhal iptal edilmesini talep ediyorum” diye konuştu.