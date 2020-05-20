Gaziemir’deki temizlik işçilerine ‘1 Mayıs cezası’ Meclis gündeminde

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:42

1 Mayıs Bayramı’nın keyfi kısıtlarla, yasaklarla ve cezalarla anılmasına yol açaca uygulamaların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İçişleri Bakanı’na yönelttiği soru önergesiyle konuya dikkat çekerek cezaların bir an önce kaldırılmasını istedi. Beko, “Temizlik personeli emekçilerimize, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Kabahatler Kanunu uyarınca “sokağa çıkma kısıtına muhalefetten” kişi başı 3 bin 150’şer TL ceza kesildi. Emekçilerin görev yerlerine araçlarla, korna çalarak ve marş söyleyerek gittikleri gerekçesiyle kesildiği anlaşılan cezanın, ilgili uygulamanın temizlik işçilerini yasaktan muaf tatmasına rağmen yapılmış olduğu açıktır. Tüm dünyada emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ta Türkiye’de emekçilerin böyle bir uygulamaya hem de görevlerini yerine getirmek üzere salgın hastalık riskine rağmen ve kentte yaşayanların sağlığını teminen giderken maruz kalmalarının aklen, hukuken ve vicdanen kabulü mümkün değildir. 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günüdür. Bu günün anmasının keyfi kısıtlarla, yasaklarla ve cezalarla anılmasına yol açacak uygulamaların ortadan kaldırılması gerekir” dedi.

"SİYASİ BİR CEZA OLDUĞU AÇIKTIR!"

Verilen cezanın yetki aşımı olduğunu belirten ve Gaziemir Belediyesi AKP Grup başkanvekili tarafından duyurulmasıyla da ‘siyasi’ bir ceza olduğunun anlaşıldığını ifade eden CHP’li Beko, şu sorulara yanıt bekliyor: Yetki aşımı kapsamında olduğu anlaşılan bahse konu uygulamanın sonuçlarının ivedilikle ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmış mıdır? Görevleri gereği ve kamu sağlığını teminen işlerinin başına gitmekte olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün ruhuna, akla ve hukuka aykırı biçimde, marş söyledikleri ve temizlik aracını süsledikleri gerekçesiyle, işlem tesis edenlere dönük kanunun vermediği yetkiyi kullanmaktan ötürü Bakanlığınızca yürütülmekte olan disiplin soruşturması var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Bahse konu işlemin Gaziemir İlçe Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekilince kamuoyuna duyurulmuş olması uygulamanın siyasi niteliğini ortaya koymaktadır. İlgili meclis grup başkanvekillerine Bakanlığınızın Anayasada ve yasalarda bu hususlarda bilgi vermesi görevi bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir göreviniz yoksa ilgili meclis grup başkanvekiline bu bilginin ulaştırılmasında ötürü hakkında disiplin soruşturması yürütülen personeliniz bulunmakta mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Bahse konu işlemlerin ivedilikle iptali ve sorumluların hesap vermeleri için atmayı planladığınız adımlar hangileridir? Bu adımların, hangi zaman diliminde atılması planlanmaktadır?”