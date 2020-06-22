Gaziemirliler, kan bağışlayarak umut oldu
İzmir'de Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay'a destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.
Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay'a destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.
Gaziemir Belediyesi ile Kızılay iş birliğinde "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" çağrısıyla düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında belediye çalışanları ile vatandaşlar kan ve kök hücre bağışı yaptı. 18 yaş ve 50 kilogram üstü olan; Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz ve AIDS hastalıklarına yakalanmamış, kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan vatandaşlar, doktor kontrolünden geçtikten sonra bağış yaptı.
BAŞKAN ARDA'DAN KAN BAĞIŞINA DAVET
Kan bağışı sırasında Kızılay doktorlarından bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, herkesi düzenli olarak kan vermeye davet etti. Başkan Halil Arda, "Salgın nedeniyle kan bağışı yapan insan sayısı azaldığı için Kızılay'ın kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi üzerine harekete geçtik. Kızılay'la birlikte kök hücre ve kan bağışı Kampanyası düzenledik. Belediye personelimiz ve yurttaşlarımız kampanyaya yoğun ilgi göstererek kan ve kök hücre bağışında bulundu. Bağışta bulunanlara ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızılay'ın kan bağış noktalarını ziyaret ederek düzenli olarak kan bağışında bulunabilir, insanların hayatlarını kurtarabiliriz" diye konuştu.
Video Haberler
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi