Gazprom, Mavi Akım'ı bakıma alıyor

Gazprom Mavi Akım'dan gaz sevkiyatını bakım çalışmaları için 12-27 Mayıs'ta askıya alacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 12:24
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Gazprom 12-27 Mayıs tarihlerinde bakım çalışmaları nedeniyle Mavi Akım doğalgaz boru hattından gaz sevkiyatını askıya alacak. Haber Interfax ajansında yer aldı.

Mavi Akım yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip.

Kaynak: Reuters


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