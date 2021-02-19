Gazprom, Mavi Akım'ı bakıma alıyor
Gazprom Mavi Akım'dan gaz sevkiyatını bakım çalışmaları için 12-27 Mayıs'ta askıya alacak.
Gazprom 12-27 Mayıs tarihlerinde bakım çalışmaları nedeniyle Mavi Akım doğalgaz boru hattından gaz sevkiyatını askıya alacak. Haber Interfax ajansında yer aldı.
Mavi Akım yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip.
Kaynak: Reuters
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