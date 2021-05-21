Gazprom’dan Türkiye’ye gaz tedariki açıklaması: 'Artış var'

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:44

Burmistrova, Rus gazının Türkiye'ye satışının rekabetçi olduğuna belirtti. Gaz arzında ise geçen yıla göre büyük bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Burmistrova, “Kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz, bu yılın ilk çeyreğinin başarılı sonuçlarının da gösterdiği gibi, rekabet etmek istiyoruz. Gaz tedarikinde düşüş olduğunu söylemek doğru değil, çünkü artış var, hem de geçen yıla göre büyük bir artış” dedi.

‘FİYATLARIMIZ REKABETÇİ’

Gazprom’un gaz fiyatlarının esnek ve rakebetçi olduğuna vurgu yapan Burmistrova, “Bazı anlaşmalara varıyoruz, fiyatlarımız rekabetçi, Türkler daha önce olduğu gibi, Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarından gaz hacimlerimizi aktif olarak almaya devam ediyorlar” diye konuştu.

-Sputnik