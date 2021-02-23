Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı

23 Şubat 2021 Salı, 13:13

AKP'li Gebze Belediyesi üreticilere ve ailelere destek olmak adına 25 ton patates aldı. 25 ton patatesin bin 250 aileye dağıtılacağı belirtildi.

Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım organizasyonuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dağıtım ile ilgili açıklama yaptı.

Büyükgöz, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün 1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken, üreticimize de hayırlı olsun diyorum” dedi.



Türkiye'deki patates üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Niğde ve Aksaray'da yüzbinlerce ton patatesin çürüme tehlikesi altında depolarda beklediği ortaya çıkmıştı. Patates üreticileri duruma ilişkin “Biz 30 yıldır böyle bir durum yaşamadık. Üret dediler ürettik, maliyetine satamadık. Ürün elimizde kaldı. Çürümeye az kaldı. Bir an önce iktidar sesimizi duyup bize yardımcı olsun” ifadelerini kullanmıştı.







