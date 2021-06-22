Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki 3 iş makinesi, bir anda alev aldı. İş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor.

DHA
22 Haziran 2021 Salı, 13:26
Gebze'de 3 iş makinesinin yanmasında 'kundaklama' şüphesi
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Gebze'nin Duraklı Mahallesi'nde park halinde olan, Mehmet Erbaşı, Dursun Handemi ve Yusuf Doğan’a ait 3 iş makinesi, saat 03.00 sıralarında, aynı anda yanmaya başladı.

İş makinelerinden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. İş makineleri ise kullanılamaz hale geldi.

Aralarında mesafe bulunan iş makinelerinin aynı anda yanması nedeniyle olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.


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